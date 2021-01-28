Португалия: чрезвычайное положение продлено до 14 февраля

Президент Республики предложил Собранию Республики продлить чрезвычайное положение в Португалии до 14 февраля указом, очень похожим на нынешний, но который позволяет нанимать пенсионеров и иностранных врачей, открывает двери дистанционному обучению и закрытию границ.

Собрание Республики утвердило продление чрезвычайного положения до 14 февраля. «За» проголосовали партии PS, PSD, CDS и PAN.

Что касается школ, то указ президента добавляет новый пункт к защите личных данных, который может открыть дверь для дистанционного обучения, и решение остается на усмотрение правительства.

«Возможна обработка личных данных в случае обучения без личного присутствия, если это необходимо для реализации обучения телематическими средствами», - пишет Марселу Ребелу де Соуза в предложении, направленном в парламент.

Дистанционное обучение должно быть одним из вопросов, требующих обсуждения и решения. Кроме того, министр внутренних дел объявил, что Португалия может закрыть границы с 29 января на пятнадцать дней.