Португалия: чрезвычайное положение продлено до 15 января

Новое чрезвычайное положение будет действовать в течение восьми дней. Напомним, что ранее режим чрезвычайного положения продлевали на две недели.

Указ президента утвержден в парламенте и похож на предыдущий: предусматривает введение «необходимых ограничений» в муниципалитетах с «более высокими уровнями риска».

По-прежнему нарушение правил чрезвычайного положения является преступлением неповиновения.

Это восьмое чрезвычайное положение, одобренное Собранием республики в связи с пандемией Covid-19.