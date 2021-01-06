Португалия: чрезвычайное положение продлено до 15 января
PS, PSD и Криштина Родригеш одобрили в парламенте продление чрезвычайного положения.
Новое чрезвычайное положение будет действовать в течение восьми дней. Напомним, что ранее режим чрезвычайного положения продлевали на две недели.
Указ президента утвержден в парламенте и похож на предыдущий: предусматривает введение «необходимых ограничений» в муниципалитетах с «более высокими уровнями риска».
По-прежнему нарушение правил чрезвычайного положения является преступлением неповиновения.
Это восьмое чрезвычайное положение, одобренное Собранием республики в связи с пандемией Covid-19.