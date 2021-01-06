Португалия: чрезвычайное положение продлено до 15 января

Среда, 06 Январь 2021 Португалия Португалия

Португалия: чрезвычайное положение продлено до 15 января

PS, PSD и Криштина Родригеш одобрили в парламенте продление чрезвычайного положения.

Новое чрезвычайное положение будет действовать в течение восьми дней. Напомним, что ранее режим чрезвычайного положения продлевали на две недели.

Указ президента утвержден в парламенте и похож на предыдущий: предусматривает введение «необходимых ограничений» в муниципалитетах с «более высокими уровнями риска».

По-прежнему нарушение правил чрезвычайного положения является преступлением неповиновения.

Это восьмое чрезвычайное положение, одобренное Собранием республики в связи с пандемией Covid-19.

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