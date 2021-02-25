Португалия: чрезвычайное положение продлено до 16 марта

Четверг, 25 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: чрезвычайное положение продлено до 16 марта

Правительство предупреждает, что сейчас «не время отменять правила ЧП».

Продление чрезвычайного положения было одобрено голосами со стороны партий PS, PSD, CDS-PP и PAN. 12-е ЧП начинается 2 марта и продлится до 16 марта.

В ходе дискуссии Эдуарду Кабрита напомнил, что «еще не время отменять правила ЧП». «Данные обнадеживают, и решение - продолжать. Мы должны быть мобилизованы, чтобы осознать, что мы стремимся вернуться к нормальной жизни, но сегодня не день для отмены. Мы должны мобилизовать усилия, чтобы подготовиться к возобновлению деятельности».

Министр внутренних дел говорил о «надежде на весну» после тяжелой зимы. Что касается процесса вакцинации, он сказал, что 25 февраля в Португалии число человек, получивших первую дозу вакцины, достигло полумиллиона. «С конца недели в Португалии будет вакцинировано больше граждан, чем инфицировано», - гарантировал министр.

Эдуардо Кабрита также напомнил, что Португалия уже преодолела «самый драматический момент» этой коллективной борьбы, и попросил португальцев объединиться «ради демократии».

«Результаты демонстрируют правильность усилий всего португальского общества. Мы перешли от ужасного месяца в январе к февралю, когда цифры пошли вниз», - сказал он.

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