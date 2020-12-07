Португалия: чрезвычайное положение продлено до 23 декабря

Новый этап чрезвычайного положения будет действовать с 00:00 9 декабря, до 23:59 23 декабря, с перспективой продления до 7 января 2021 года.

Что запрещено с 9 по 23 декабря?

Районы с «очень высоким риском»:

- запрет движения по дорогам общего пользования с 23:00 до 5:00 в рабочие дни;

- запрет движения по дорогам общего пользования в выходные дни с 13:00 до 5:00;

- собираться большими компаниями дома вне периода с 23:00 до 5:00 по рабочим дням и с 13:00 по выходным;

- в рабочие дни торговые заведения должны закрыться до 22:00, а рестораны, культурные и спортивные объекты должны закрыться до 22:30 (заведения общественного питания могут работать до 01:00, но только для доставки на дом);

- в выходные и праздничные дни коммерческие заведения могут работать только с 8:00 до 13:00, по истечении этого времени возможна доставка на дом или продажа еды на вынос.

Районы «высокого риска»:

- запрет движения по дорогам общего пользования с 23:00 до 5:00;

- собираться большими компаниями дома вне периода с 23:00 до 5:00;

- торговые заведения должны закрыться до 22:00, а рестораны, культурные и спортивные объекты должны закрыться до 22:30 (заведения общественного питания могут работать до 01:00, но только для доставки на дом).

Районы «умеренного риска»:

- торговые заведения не могут открыться до 10:00, за исключением парикмахерских, салонов красоты, ресторанов, кафе и т.п., автошкол и центров технического осмотра транспортных средств, а также спортзалов и тренажерных залов;

- большинство коммерческих заведений закрываются с 20:00 до 23:00, и время закрытия в этом интервале, а также время открытия могут быть установлены местной мэрией при условии положительного заключения местных органов здравоохранения и сил безопасности;

- рестораны должны закрываться в 01:00, их вместимость ограничена 50% обычной вместимости. Группы ограничены до шести человек (если они не принадлежат к одному домохозяйству), за исключением заведений, расположенных в пределах 300 метров от школы и в фуд-кортах торговых центров, где группы ограничены до четырех человек (если они не принадлежат к одному домохозяйству).