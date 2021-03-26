Португалия: чрезвычайное положение продлили до 15 апреля

Пятница, 26 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: чрезвычайное положение продлили до 15 апреля

Президент подписал указ о продлении чрезвычайного положения в стране.

«После положительного голосования парламента президент республики подписал указ, продлевающий действие чрезвычайного положения до 15 апреля 2021 года», - говорится на официальном веб-сайте администрации президента .

14-е чрезвычайное положение было одобрено голосами партий PS, PSD, CDS-PP, PAN и независимого депутата Криштины Родригеш.

В ходе обсуждения министр внутренних дел Эдуардо Кабрита повторил, что чрезвычайное положение должно оставаться в силе до начала мая, и предупредил о необходимости сохранения ограничений во время Пасхи.

В заключительной декларации, завершая дебаты, Кабрита напомнил, что это «величайшая проблема национального единства - способность к единству в защите общественного здоровья и демократических ценностей».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)