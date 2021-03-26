Португалия: чрезвычайное положение продлили до 15 апреля

«После положительного голосования парламента президент республики подписал указ, продлевающий действие чрезвычайного положения до 15 апреля 2021 года», - говорится на официальном веб-сайте администрации президента .

14-е чрезвычайное положение было одобрено голосами партий PS, PSD, CDS-PP, PAN и независимого депутата Криштины Родригеш.

В ходе обсуждения министр внутренних дел Эдуардо Кабрита повторил, что чрезвычайное положение должно оставаться в силе до начала мая, и предупредил о необходимости сохранения ограничений во время Пасхи.

В заключительной декларации, завершая дебаты, Кабрита напомнил, что это «величайшая проблема национального единства - способность к единству в защите общественного здоровья и демократических ценностей».