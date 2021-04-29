Португалия: чрезвычайное положение закончится 30 апреля

Четверг, 29 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: чрезвычайное положение закончится 30 апреля

В обращении к стране президент объявил об отмене чрезвычайного положения.

Режим ЧП, который 15 раз объявлялся президентом Республики, завершится в пятницу, 30 апреля, после 173 дней подряд, с одиннадцатью продлениями с 9 ноября.

Глава государства Марселу Ребелу де Соуза объявил об этом в обращении к стране.

Режим ЧП, предусмотренный в Конституции, позволяет приостанавливать осуществление некоторых прав, свобод и гарантий в ситуациях катастрофы, среди прочего, был введен в действие в Португалии впервые за период демократии в марте прошлого года из-за коронавируса.

Чрезвычайное положение тогда действовало в течение 45 дней, начиная с 19 марта - месяца, в котором были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом в стране и первые смертельные случаи, связанные с этим заболеванием - до 2 мая 2020 года с двумя последовательными обновлениями.

«Это демократия, использующая исключительные средства, которые она обеспечивает в периоды исключительной серьезности. Это не прерывание демократии, это демократия, пытающаяся предотвратить непоправимое прерывание жизни людей», - утверждал Марселу Ребелу де Соуза, когда он издал указ в первый раз.

Чтобы объявить любой из этих режимов, применяя чрезвычайное положение к «менее серьезным» ситуациям, чем осадное положение, президент Республики должен проконсультироваться с правительством и получить разрешение парламента.

В то время права на передвижение и поселение на национальной территории, международное перемещение, собственность и частная экономическая инициатива, права трудящихся, собрания и демонстрации, свобода вероисповедания в ее коллективном измерении были ограничены.

Всего в нынешней ситуации пандеми португальцы пережили 218 дней чрезвычайного положения.

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