Португалия: «Christmas Boogie 2018»

Пятница, 28 Декабрь 2018 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: «Christmas Boogie 2018»

В Рождественский период Муниципальный Аэродром Портимау вновь станет избранным местом для сотен парашютистов, принимающих участие в Фестивале Парашютизма «Christmas Boogie 2018».

Три воздушных судна, способных перевозить 15 парашютистов, готовых к ежедневным полетам и реализации прыжков на высоте до 14 тысяч футов, приблизительно 10-12 минут – вот то, что ожидается на этой «встрече с облаками».

Здесь соберутся около 300 парашютистов разных национальностей из Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Англии, Шотландии, Ирландии, Испании и, естественно, Португалии, которые приглашают всех желающих полюбоваться небом в такой необычной форме!

Время проведения: до 6 января

Место проведения: Aeródromo Municipal de Portimão – Portimão

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья