Португалия: «Christmas Boogie 2018»

Три воздушных судна, способных перевозить 15 парашютистов, готовых к ежедневным полетам и реализации прыжков на высоте до 14 тысяч футов, приблизительно 10-12 минут – вот то, что ожидается на этой «встрече с облаками».

Здесь соберутся около 300 парашютистов разных национальностей из Германии, Австрии, Швейцарии, Норвегии, Англии, Шотландии, Ирландии, Испании и, естественно, Португалии, которые приглашают всех желающих полюбоваться небом в такой необычной форме!

Время проведения: до 6 января

Место проведения: Aeródromo Municipal de Portimão – Portimão