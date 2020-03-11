Португалия: что изменится для животных и их хозяев

Португальский парламент на этой неделе обсудил случаи жестокого обращения с животными спустя пять лет после принятия закона, криминализирующего его. Преступления против домашних животных обсуждались 6 марта в парламенте с с участием политиков, представляющих PAN, PSD, PS и BE, через пять лет после принятия нового законодательства о защите животных.

PAN (People-Animals-Nature) выдвинула еще один законопроект, направленный на усиление режима санкций, применимых к преступлениям против домашних животных, и на расширение защиты других животных путем изменения Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодексов.

«Спустя более пяти лет после вступления в силу закона, предусматривающего уголовную ответственность за жестокое обращение и оставление домашних животных без помощи, необходимо срочно пересмотреть меры к преступникам, сделав их более строгими», - подчеркнул представитель PAN.

Кроме того PAN хочет сделать преступлением любое убийством животного, таким образом, проводя различие между смертью в результате плохого обращения и смерти из-за оставления без помощи, а также усилить санкции в случаях жестокого обращения, включая двухлетний тюремный срок, пишет ТАСС.

В свою очередь, законопроект PSD предлагает криминализировать поведение любого, кто убивает животное без уважительной причины.