Португалия: что люди думают о карантине?

Четверг, 18 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: что люди думают о карантине?

56% португальцев говорят, что чрезвычайное положение проходит «так же» или «легче», чем было год назад.

Согласно исследованию «Barómetro Vida Digital dos Portugueses», проведенному Celside Insurance, более 80% португальцев хотят продолжать удаленную работу после пандемии.

Несмотря на «усталость от карантина», большинство португальцев (58%) считают, что второе чрезвычайное положение равноценно или даже легче, чем первое. Технологии сыграли важную роль в смягчении негативных последствий заточения в квартирах.

Смартфоны помогли преодолеть самые сложные моменты второго заключения и приобрели актуальность в период, предшествующий пандемии. Почти все португальцы (96%) считают, что мобильный телефон сыграл положительную роль во время второго чрезвычайного положения, что он помогал им быть ближе к семье и друзьям (62%), а также развлекаться, отвлекаться или расслабляться (51%).

Для подавляющего большинства респондентов (75%) обойтись без смартфона действительно очень сложно (35%) или относительно сложно (40%). Процентные показатели усугубились глобальной пандемией и вытекающими из нее социальными ограничениями. «На самом деле, мобильный телефон настолько важен, что для 54% португальцев это предмет, который ценнее, чем ключи от дома (31%) или банковская карта (27%)», - подчеркивает исследование. Но с возрастом значение, придаваемое мобильному телефону, уменьшается.

После года дистанционной работы португальцы все больше и больше привыкают к такому режиму труда. Более 80% говорят, что они хотели бы сохранить эту модель даже в постпандемическом контексте. Из них каждый третий говорит, что хотел бы работать удаленно постоянно.

С другой стороны, 19% португальцев думают иначе. Они хотят иметь возможность вернуться в свои офисы, поскольку опыт удаленной работы был «плохим», и они не хотели бы повторять его.

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