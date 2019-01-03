Португалия: что обнаружили на месте ресторана

В ходе раскопок на глубине до 14 метров, проводимых археологической компанией NeoÉpica, у заднего фасада здания, на Calçada do Lavra, были найдены остатки римского некрополя.

«Были обнаружены 28 скелетов, возраст которых датируется II или III веком, т.е. превышает 2000 лет, - заявил представитель NeoÉpica Паулу Ребелу. - Возможно, это остатки самого хорошо сохранившегося римского некрополя, найденного в последнее время».

Хотя открытие было сделано в конце 2016 года, только в декабре прошлого года скелеты были представлены публике во время сессии, организованной Лиссабонским археологическим центром. Для полного удаления костей потребовалось около года, поскольку «был разработан тщательный процесс раскопок».

Помимо некрополя, были также обнаружены некоторые артефакты последующих эпох, что позволило сделать вывод о существовании на этом месте гончарной мастерской эпохи Великих Географических открытий (XV-XVI века).

По словам Паулу Ребелу, «эти открытия способствуют более структурированныем знаниям об истории римского Лиссабона». Однако исследователь предупреждает о «риске потери важной части исторического прошлого города».

Зона, которая сегодня называется Portas de Santa Antão, когда-то была главной артерией римского города - предшественника Лиссабона. Поэтому археологические находки того периода - неудивительны. «Что странно, так это найти их в таком количестве и в таком хорошем состоянии сохранности», - добавил Паулу Ребелу.

После завершения раскопок работы по расширению Solar dos Presuntos будут продолжены. В конечном итоге, когда все результаты будут проанализированы с научной точки зрения, наследие, как предусмотрено законом, будет передано приходскому совету Санта-Мария-Майор, потому что именно там был обнаружен некрополь.