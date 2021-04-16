Португалия: что откроется 19 апреля?

19 апреля Португалия официально вступает в третью фазу плана выхода из режима ЧП, представленного исполнительной властью.

Как объявил 15 апреля Антониу Кошта - и как ранее определило правительство - в начале следующей недели старшие школьники и студенты возобновят очные занятия, а также откроются магазины в торговых центрах, кинотеатры, театры и концертные залы.

Возобновят работу Lojas do Cidadão (по предварительной записи). Рестораны, кафе и кондитерские снова будут обслуживать посетителей внутри помещений, хотя количество и ограничено четырьмя людьми (и шестью на террасах). Кафе и рестораны могут быть открыты до 22:00 в будние дни и до 13:00 в выходные и праздничные дни.

Однако следует отметить, что 11 округов не перейдут на новую стадию, а четыре округа, по сути, даже усилят действующие ограничения.

Еще одна новинка, о которой объявил премьер-министр, заключается в том, что болельщиков на стадионах не будет «до следующего сезона».

Вот что откроется (и изменится) в следующий понедельник:

- очный доступ к среднему и высшему образованию;

- откроются магазины и торговые центры;

- откроются аудитории, кинотеатры и театры;

- откроются Lojas do Cidadão;

- в ресторанах, кафе и кондитерских снова будет сервировать столики на четырех человек внутри помещения и на шесть - на террасах;

- возможны мероприятия на свежем воздухе в соответствии с требованиями DGS;

- свадьбы или крестины с ограничением 25% вместимости.



Ожидается, что на четвертой и последней фазе - 3 мая - вернутся все виды спорта, крупные мероприятия на открытом воздухе и мероприятия в закрытых помещениях с уменьшенной вместимостью. Кроме того, рестораны, кафе и кондитерские смогут работать без ограничения по времени (максимум 6 человек внутри и 10 на террасах).