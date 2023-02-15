Португалия: что приносит максимум вложений в рекламу?

Воскресный вечер 12 февраля принес зрителям самый значимый матч в современном мировом спорте - финал Национальной футбольной лиги (НФЛ), также известный как Суперкубок по американскому футболу.

В этот день в 23:30 «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» выяснят, кто из них получит титул чемпиона США по американскому футболу.

В 2022 году, по данным NBC, финал чемпионата собрал среднюю аудиторию в 112,3 млн зрителей, в том числе 11,2 млн, которые смотрели матч в потоковом режиме.

Просмотр Суперкубка в Португалии так же популярен, как и в остальном мире. Эта передача является самой дорогой рекламной площадкой в мире, и португальская трансляция не стала исключением.

В этом году, по данным Fast Company , 30-секундный ролик стоил 7 млн долл., что на 500 000 долл. больше, чем в прошлом году.

В сентябре Fox объявила, что 95% рекламного места продано. В прошлом году, например, было показано 58 роликов. Если каждый был продан по 6,5 миллионов долларов, речь идет о 400 миллионах долларов. Или, другими словами, почти 75% стоимости всех инвестиций в рекламу, сделанных в Португалии за последний год.

В Португалии игра между «Филадельфия Иглз» и «Канзас-Сити Чифс» транслировалась на канале Eleven Sports.