Португалия: что разрешено на Рождество и Новый год?

Премьер-министр Антониу Кошта объявил о мерах, которые вступят в силу в период Рождества и Нового года. С самого начала можно сказать, что к Рождеству меры будут ослаблены, а затем, в конце года, снова ужесточатся.

- Могут ли семьи поехать в соседний муниципалитет, чтобы отпраздновать Рождество?

Перемещение между муниципалитетами разрешено, поэтому семьи могут поехать в гости, чтобы отпраздновать Рождество. Тем не менее, следует подчеркнуть, что собрания на улицах общего пользования более шести человек запрещены.

- Есть ли комендантский час на Рождество?

Да. В ночь с 23 на 24 декабря передвижение допускается только для тех, кто находится в пути, так что люди могут «двигаться без спешки». 24 и 25 декабря движение по улицам разрешено до 2 часов ночи следующего дня, а 26 декабря - до 23 часов.

- Чего следует избегать на Рождество?

Премьер-министр подчеркнул, что «празднование Рождества необходимо проводить с особой осторожностью», добавив, что необходимо «осознавать, что каждый из нас представляет собой источник риска».

Поэтому правительство рекомендует избегать большого количества людей, небольших и плохо вентилируемых закрытых помещений, не ходить долгое время без маски.

- В какое время заведения закрываются на Рождество?

24 и 25 декабря рестораны могут работать до 1:00 утра, а 26 декабря работа ресторанов разрешена до 15:30 в муниципалитетах очень высокого и экстремального риска.

Правительство подчеркивает, что 24 и 25 декабря часы закрытия культурных заведений не действуют.

- В Новый год проезд разрешен?

Нет. Правительство решило запретить передвижение между муниципалитетами с 00:00, 31 декабря до 5:00 утра 4 января, поэтому на этот раз вы не можете путешествовать. Несомненно, что, как и в предыдущие периоды, будут исключения.

- На Новый год будет действовать комендантский час? В какое время можно гулять по улице?

Именно в этот момент правительство решило усилить меры по сдерживанию пандемии. На 31 декабря запрещено движение по общественным дорогам с 23:00, что на практике означает отмену празднования Нового года по всей стране.

В последующие дни (1, 2 и 3 января) также нельзя передвигаться по улицам общего пользования после 13:00.

- Могу ли я пойти в ресторан в канун Нового года? Во сколько закрываются заведения?

Можно, но вы должны знать, что в ночь на 31 декабря рестораны должны закрываться в 22.30. В следующие три дня (1, 2 и 3 декабря) рестораны могут работать только до 13:00.