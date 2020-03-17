Португалия: что скупают в супермаркетах страны

В Португалии потребители продолжают штурмовать супермаркеты, закупая провизию и средства гигиены на недели вперед. Судя по исследованиям социологов, покупательская активность увеличилась еще с января этого года на фоне новостей об эпидемии в Китае. Исследователи организации Kantar выяснили, что в первую очередь закупают жители Португалии.



Согласно данным, в январе этого года траты на покупки увеличились на 8%, а средний чек за один поход в универсам вырос до 38,4%. В период с 1 февраля по 23 февраля этого года траты увеличились на 13%, покупатели начали оставлять в супермаркетах 39,4 евро.



В первую очередь расходы увеличились на продукты питания и напитки (на 10%) и туалетную бумагу (8%), покупатели также стали больше тратить на чистящие средства (7%) и гигиеническую продукцию (3%).



Наибольший рост потребления был зафиксирован в сфере онлайн-покупок. Здесь средний чек составил 60,5 евро.



По последним данным, в стране зафиксированы 448 случаев заболевания коронавирусом. Первый случай смерти пациента был зарегистрирован в понедельник, скончался 80-летний мужчина.