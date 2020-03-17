Португалия: что скупают в супермаркетах страны

Вторник, 17 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: что скупают в супермаркетах страны

Данные опубликованы за период с января по конец февраля этого года.

В Португалии потребители продолжают штурмовать супермаркеты, закупая провизию и средства гигиены на недели вперед. Судя по исследованиям социологов, покупательская активность увеличилась еще с января этого года на фоне новостей об эпидемии в Китае. Исследователи организации Kantar выяснили, что в первую очередь закупают жители Португалии.

Согласно данным, в январе этого года траты на покупки увеличились на 8%, а средний чек за один поход в универсам вырос до 38,4%. В период с 1 февраля по 23 февраля этого года траты увеличились на 13%, покупатели начали оставлять в супермаркетах 39,4 евро.

В первую очередь расходы увеличились на продукты питания и напитки (на 10%) и туалетную бумагу (8%), покупатели также стали больше тратить на чистящие средства (7%) и гигиеническую продукцию (3%).

Наибольший рост потребления был зафиксирован в сфере онлайн-покупок. Здесь средний чек составил 60,5 евро.

По последним данным, в стране зафиксированы 448 случаев заболевания коронавирусом. Первый случай смерти пациента был зарегистрирован в понедельник, скончался 80-летний мужчина.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)