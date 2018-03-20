Португалия: что выгоднее - покупать или арендовать?

Вторник, 20 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Правовая защита соотечественников Недвижимость

Португалия: что выгоднее - покупать или арендовать?

Есть мнение, что сегодня попросить в банке кредит для покупки квартиры или дома обойдется дешевле, чем аренда недвижимости.

Эксперты порталов Dinheiro Vivo и ComparaJá.pt произвели ряд расчетов, которые, безусловно, варьируют в зависимости от региона страны (Лиссабон, Порту, Брага, Сетубал, Фуншал, Коимбра, Фару и Понта Делгада) и банка (рассматривались 14 банков).

В качестве примера специалисты взяли молодую пару (Тереза и Жоау), живущую в гражданском браке, которая ищет T2 площадью 80 кв. м в центре города.

Что касается банковского кредита на покупку квартиры, то было принято, что банк профинансирует 80% от оценочной стоимости недвижимости, а срок заема составит 30 лет. Также при определении стоимости средних ежемесячных платежей банку были учтены первоначальные и годовые расходы, связанные с кредитом на приобретение квартиры.

Кроме того, в расходы, связанные с покупкой жилья, также включены затраты на муниципальный налог на недвижимость (IMI) и кондоминиум (принималась фиксированная ежегодная плата в размере 500 евро) - суммы распределены между ежемесячными платежами.

 

 

Недвижимость всегда является инвестицией. Даже если вы используете дом или квартиру только для проведения отпуска, их всегда можно арендовать, в том числе туристам. Кроме того, всегда есть перспектива повышения рыночной стоимости недвижимости, особенно если она находится в привилегированном месте с развитым туризмом.

 

 

Выяснилось, что самые высокие среднемесячные платежи - в Лиссабоне, что неудивительно: если бы, к примеру, Тереза и Жоау предпочли купить квартиру в центре столицы, то им пришлось бы ежемесячно платить банку 1204 евро (1074 евро - платеж непосредственно банку + 129 евро - кондоминиум и IMI). В то же время, аренда обошлась бы в 1119 евро в месяц, т.е. на 85 евро меньше.

Также арендовать дешевле, чем выплачивать банку - в столице Алгарве Фару - соответственно, 438 и 499 eвро в месяц, разница - 61 eвро.

«Хотя аренда квартиры в муниципалитетах Лиссабон и Фару обходится несколько дешевле покупки, приобретение остается самым привлекательным решением», - отмечает Сержиу Перейра, генеральный директор ComparaJá и поясняет: «Даже если пара инвестирует накопленную каждый месяц разницу в течение тридцати лет в финансовый продукт с высокой доходностью, общая сумма накопленного будет всегда намного меньше стоимости приобретенного дома».

 

 

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