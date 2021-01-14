Португалия: что закроют из-за чрезвычайного положения
Полный список заведений, которые правительство приказало закрыть 15 января в 0:00 часов.
Сектор общественного питания является одним из наиболее пострадавших от новых мер сдерживания в Португалии.
Вот полный список всего, что правительство приказало закрыть 15 января в 0:00 часов. А также несколько исключений, которые могут быть открыты, в том числе отели и аптеки.
ЧТО ЗАКРОЕТСЯ В 0:00 В ПЯТНИЦУ (В НОЧЬ С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ)
1. Развлекательные, досуговые и развлекательные мероприятия:
- дискотеки, бары, танцевальные или праздничные залы;
- цирки;
- парки аттракционов, рекреационные и аналогичные парки для детей;
- аквапарки и зоопарки без ограничения доступа работников для ухода за животными;
- любые закрытые помещения для занятий спортом;
- другие места или сооружения, аналогичные вышеназванным.
2 Культурно-художественная деятельность:
- аудитории, кроме как для предвыборных агитационных мероприятий в контексте выборов Президента Республики, кинотеатры, театры и концертные залы;
- музеи, памятники, дворцы и археологические или аналогичные объекты (центры интерпретации, пещеры и т. д.), Национальные, региональные и муниципальные, государственные или частные, без ущерба для доступа рабочих в целях сохранения и безопасности;
- библиотеки и архивы;
- площадки, места и сооружения для корриды;
- художественные галереи и выставочные залы;
- конгресс-холлы, многоцелевые залы, конференц-залы и многоцелевые павильоны, кроме случаев, когда проводятся предвыборные мероприятия в контексте выборов Президента Республики.
3 - Образовательная и обучающая деятельность:
- занятия в свободное время;
- языковые школы и автошколы без ущерба для тестов и экзаменов и репетиторские центры.
4 - Спортивные занятия, кроме исключений:
- поля для футбола, регби и т.п.
- павильоны или огороженные площадки;
- павильоны для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола, хоккея на роликах и т.п.
- закрытые стрельбища;
- теннисные корты, корты для падел-тенниса и т.п.
- крытые катки, хоккей и тому подобное;
- бассейны;
- боксерские ринги, боевые искусства и т.п.;
- автодромы для мотоциклов, автомобилей и т.п.
- закрытые велодромы;
- ипподромы и аналогичные крытые трассы;
- мультиспортивные павильоны;
- спортзалы;
- крытые легкоатлетические залы;
- стадионы.
5 - Действия на открытых пространствах и на дорогах общего пользования или на частных дорогах, подобных дорогам общего пользования:
- велоспорт, мотогонки, автомогонки и аналогичные закрытые маршруты, за исключением видов деятельности, указанных в статье 30, в контексте обучения;
- морские мероприятия и выставки;
- авиационные испытания и выставки;
- парады и народные вечеринки или фольклорные или другие мероприятия любого характера.
6 - Игровые площадки и площадки для ставок:
- казино;
- игорные заведения, такие как бинго и т.п.;
- развлекательное оборудование и т.п.;
- игровые комнаты и комнаты отдыха.
7 - Организация питания:
- рестораны и т.п., кафетерии, чайные и т.п., за исключением доставки на дом, напрямую или через посредника, а также для предоставления упакованных блюд или продуктов у дверей заведения (на вынос);
- бары и аналогичные изделия;
- гостиничные бары и рестораны, за исключением доставки в номера гостей (рум-сервис) или предоставления еды или продуктов, упакованных у дверей отелей (на вынос);
- террасы.
8 - Спа или аналогичные заведения.
ЧТО ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ (ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ)
- Продуктовые магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты.
- Фруктовые магазины, мясные лавки, торговцы рыбой, пекарни.
- Ярмарки и рынки, если говорить только о продовольственных товарах.
- Производство и распространение агропродовольственных товаров.
- Питание и напитки с целью доставки на дом напрямую или через посредника, а также для предоставления упакованных блюд или продуктов у дверей заведения или у калитки (на вынос).
- Электронная коммерция, а также деятельность по предоставлению услуг, которая осуществляется удаленно, без контакта с общественностью, или которая развивает свою деятельность через электронную платформу.
- Медицинские услуги или другие услуги здравоохранения и социальной поддержки.
- Аптеки и места продажи безрецептурных препаратов.
- Магазины медицинских и ортопедических изделий.
- Окулист.
- Учреждения косметики и гигиены.
- Продажа натуральных и диетических продуктов.
- Основные коммунальные услуги и соответствующий ремонт и техническое обслуживание (вода, электричество, природный газ и трубопроводы сжиженного нефтяного газа, электронные коммуникации, почтовые услуги, услуги по сбору и очистке сточных вод, услуги по управлению водными ресурсами) городские твердые отходы и городская гигиена и обслуживание пассажирского транспорта).
- Услуги, разрешенные для подачи воды, сбора и обработки сточных вод и / или отходов, образующихся в рамках деятельности или на предприятиях.
- Канцелярские товары и табачные изделия (газеты, табак).
- Социальные игры.
- Центры ветеринарной медицины.
- Торговые заведения для домашних животных и пищевых продуктов и кормов.
- Предприятия по продаже цветов, растений, семян и удобрений, а также химических и биологических фитосанитарных продуктов.
- Продажа средств для стирки и химчистки текстиля и меха.
- Аптеки.
- Строительные магазины и торговые точки по продаже товаров для дома.
- Станции заправки топливом и зарядные станции для электромобилей.
- Заведения по продаже топлива для бытовых нужд.
- Магазины, обслуживание и ремонт велосипедов, автомобилей и мотоциклов, тракторов и сельскохозяйственной и промышленной техники, судов и лодок, а также продажа запчастей и аксессуаров и услуги буксировки.
- Учреждения по продаже и ремонту бытовой техники, компьютерной и коммуникационной техники.
- Банковские, финансовые и страховые услуги.
- Мероприятия похоронные и сопутствующие.
- Услуги по обслуживанию и ремонту дома.
- Услуги домашней безопасности или наблюдения.
- Очистка, дезинфекция, удаление крыс и аналогичные мероприятия.
- Доставка на дом.
- Торговые автоматы.
- Деятельность передвижных продавцов по поставке товаров первой необходимости или других товаров, которые считаются необходимыми в данной ситуации, в местах, где эта деятельность, в соответствии с решением муниципалитета, необходима для гарантии доступ населения к товарам первой необходимости.
- Деятельность по аренде грузовых автомобилей без водителя ( rent-a-cargo).
- Аренда легковых автомобилей без водителя ( аренда автомобилей ).
- Предоставление услуг по созданию или совершенствованию сетей управления топливом.
- Торговые точки для ирригационных материалов и оборудования, а также продукции, связанной с виноделием, а также материалов для размещения фруктов и овощей.
- Предприятия по продаже средств защиты растений и биоцидов.
- Учреждения по продаже ветеринарных препаратов.
- Учреждения, в которых предоставляются медицинские услуги или другие услуги здравоохранения и социальной поддержки, а именно больницы, врачебные кабинеты и клиники, стоматологические клиники и центры неотложной медико-ветеринарной помощи, а также службы поддержки, интегрированные в этих местах.
- Образовательные, учебные и профессиональные учебные заведения, детские сады, центры профессиональной деятельности и помещения, где предоставляются услуги дневного школьного обучения, включая мероприятия по анимации и поддержке семьи.
- Центры технического осмотра автомобилей.
- Гостиницы, туристические учреждения и местные объекты размещения, а также учреждения, гарантирующие проживание студентов.
- Деятельность по предоставлению услуг на автомагистралях, а именно зоны обслуживания и заправочные станции.
- АЗС и станции зарядки электромобилей.
- Действующие столовые или кафетерии.
- Прочие коллективные предприятия общественного питания, услуги общественного питания которых предоставляются на основании договора непрерывного исполнения.
- Нотариусы.
- Виды деятельности и заведения, перечисленные в предыдущих пунктах, даже если они интегрированы в торговые центры.
- Учреждения, расположенные внутри аэропортов на материке, после контроля безопасности пассажиров.