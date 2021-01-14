Португалия: что закроют из-за чрезвычайного положения

Сектор общественного питания является одним из наиболее пострадавших от новых мер сдерживания в Португалии.

Вот полный список всего, что правительство приказало закрыть 15 января в 0:00 часов. А также несколько исключений, которые могут быть открыты, в том числе отели и аптеки.

ЧТО ЗАКРОЕТСЯ В 0:00 В ПЯТНИЦУ (В НОЧЬ С ЧЕТВЕРГА НА ПЯТНИЦУ)

1. Развлекательные, досуговые и развлекательные мероприятия:

- дискотеки, бары, танцевальные или праздничные залы;

- цирки;

- парки аттракционов, рекреационные и аналогичные парки для детей;

- аквапарки и зоопарки без ограничения доступа работников для ухода за животными;

- любые закрытые помещения для занятий спортом;

- другие места или сооружения, аналогичные вышеназванным.

2 Культурно-художественная деятельность:

- аудитории, кроме как для предвыборных агитационных мероприятий в контексте выборов Президента Республики, кинотеатры, театры и концертные залы;

- музеи, памятники, дворцы и археологические или аналогичные объекты (центры интерпретации, пещеры и т. д.), Национальные, региональные и муниципальные, государственные или частные, без ущерба для доступа рабочих в целях сохранения и безопасности;

- библиотеки и архивы;

- площадки, места и сооружения для корриды;

- художественные галереи и выставочные залы;

- конгресс-холлы, многоцелевые залы, конференц-залы и многоцелевые павильоны, кроме случаев, когда проводятся предвыборные мероприятия в контексте выборов Президента Республики.

3 - Образовательная и обучающая деятельность:

- занятия в свободное время;

- языковые школы и автошколы без ущерба для тестов и экзаменов и репетиторские центры.

4 - Спортивные занятия, кроме исключений:

- поля для футбола, регби и т.п.

- павильоны или огороженные площадки;

- павильоны для мини-футбола, баскетбола, гандбола, волейбола, хоккея на роликах и т.п.

- закрытые стрельбища;

- теннисные корты, корты для падел-тенниса и т.п.

- крытые катки, хоккей и тому подобное;

- бассейны;

- боксерские ринги, боевые искусства и т.п.;

- автодромы для мотоциклов, автомобилей и т.п.

- закрытые велодромы;

- ипподромы и аналогичные крытые трассы;

- мультиспортивные павильоны;

- спортзалы;

- крытые легкоатлетические залы;

- стадионы.

5 - Действия на открытых пространствах и на дорогах общего пользования или на частных дорогах, подобных дорогам общего пользования:

- велоспорт, мотогонки, автомогонки и аналогичные закрытые маршруты, за исключением видов деятельности, указанных в статье 30, в контексте обучения;

- морские мероприятия и выставки;

- авиационные испытания и выставки;

- парады и народные вечеринки или фольклорные или другие мероприятия любого характера.

6 - Игровые площадки и площадки для ставок:

- казино;

- игорные заведения, такие как бинго и т.п.;

- развлекательное оборудование и т.п.;

- игровые комнаты и комнаты отдыха.

7 - Организация питания:

- рестораны и т.п., кафетерии, чайные и т.п., за исключением доставки на дом, напрямую или через посредника, а также для предоставления упакованных блюд или продуктов у дверей заведения (на вынос);

- бары и аналогичные изделия;

- гостиничные бары и рестораны, за исключением доставки в номера гостей (рум-сервис) или предоставления еды или продуктов, упакованных у дверей отелей (на вынос);

- террасы.

8 - Спа или аналогичные заведения.

ЧТО ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ (ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ)

- Продуктовые магазины, мини-маркеты, супермаркеты, гипермаркеты.

- Фруктовые магазины, мясные лавки, торговцы рыбой, пекарни.

- Ярмарки и рынки, если говорить только о продовольственных товарах.

- Производство и распространение агропродовольственных товаров.

- Питание и напитки с целью доставки на дом напрямую или через посредника, а также для предоставления упакованных блюд или продуктов у дверей заведения или у калитки (на вынос).

- Электронная коммерция, а также деятельность по предоставлению услуг, которая осуществляется удаленно, без контакта с общественностью, или которая развивает свою деятельность через электронную платформу.

- Медицинские услуги или другие услуги здравоохранения и социальной поддержки.

- Аптеки и места продажи безрецептурных препаратов.

- Магазины медицинских и ортопедических изделий.

- Окулист.

- Учреждения косметики и гигиены.

- Продажа натуральных и диетических продуктов.

- Основные коммунальные услуги и соответствующий ремонт и техническое обслуживание (вода, электричество, природный газ и трубопроводы сжиженного нефтяного газа, электронные коммуникации, почтовые услуги, услуги по сбору и очистке сточных вод, услуги по управлению водными ресурсами) городские твердые отходы и городская гигиена и обслуживание пассажирского транспорта).

- Услуги, разрешенные для подачи воды, сбора и обработки сточных вод и / или отходов, образующихся в рамках деятельности или на предприятиях.

- Канцелярские товары и табачные изделия (газеты, табак).

- Социальные игры.

- Центры ветеринарной медицины.

- Торговые заведения для домашних животных и пищевых продуктов и кормов.

- Предприятия по продаже цветов, растений, семян и удобрений, а также химических и биологических фитосанитарных продуктов.

- Продажа средств для стирки и химчистки текстиля и меха.

- Аптеки.

- Строительные магазины и торговые точки по продаже товаров для дома.

- Станции заправки топливом и зарядные станции для электромобилей.

- Заведения по продаже топлива для бытовых нужд.

- Магазины, обслуживание и ремонт велосипедов, автомобилей и мотоциклов, тракторов и сельскохозяйственной и промышленной техники, судов и лодок, а также продажа запчастей и аксессуаров и услуги буксировки.

- Учреждения по продаже и ремонту бытовой техники, компьютерной и коммуникационной техники.

- Банковские, финансовые и страховые услуги.

- Мероприятия похоронные и сопутствующие.

- Услуги по обслуживанию и ремонту дома.

- Услуги домашней безопасности или наблюдения.

- Очистка, дезинфекция, удаление крыс и аналогичные мероприятия.

- Доставка на дом.

- Торговые автоматы.

- Деятельность передвижных продавцов по поставке товаров первой необходимости или других товаров, которые считаются необходимыми в данной ситуации, в местах, где эта деятельность, в соответствии с решением муниципалитета, необходима для гарантии доступ населения к товарам первой необходимости.

- Деятельность по аренде грузовых автомобилей без водителя ( rent-a-cargo).

- Аренда легковых автомобилей без водителя ( аренда автомобилей ).

- Предоставление услуг по созданию или совершенствованию сетей управления топливом.

- Торговые точки для ирригационных материалов и оборудования, а также продукции, связанной с виноделием, а также материалов для размещения фруктов и овощей.

- Предприятия по продаже средств защиты растений и биоцидов.

- Учреждения по продаже ветеринарных препаратов.

- Учреждения, в которых предоставляются медицинские услуги или другие услуги здравоохранения и социальной поддержки, а именно больницы, врачебные кабинеты и клиники, стоматологические клиники и центры неотложной медико-ветеринарной помощи, а также службы поддержки, интегрированные в этих местах.

- Образовательные, учебные и профессиональные учебные заведения, детские сады, центры профессиональной деятельности и помещения, где предоставляются услуги дневного школьного обучения, включая мероприятия по анимации и поддержке семьи.

- Центры технического осмотра автомобилей.

- Гостиницы, туристические учреждения и местные объекты размещения, а также учреждения, гарантирующие проживание студентов.

- Деятельность по предоставлению услуг на автомагистралях, а именно зоны обслуживания и заправочные станции.

- АЗС и станции зарядки электромобилей.

- Действующие столовые или кафетерии.

- Прочие коллективные предприятия общественного питания, услуги общественного питания которых предоставляются на основании договора непрерывного исполнения.

- Нотариусы.

- Виды деятельности и заведения, перечисленные в предыдущих пунктах, даже если они интегрированы в торговые центры.

- Учреждения, расположенные внутри аэропортов на материке, после контроля безопасности пассажиров.