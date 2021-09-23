Португалия: цифровой сертификат больше не требуется в ресторанах и отелях

Четверг, 23 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: цифровой сертификат больше не требуется в ресторанах и отелях

Нововведение вступает в силу 1 октября.

В заведениях общественного питания также больше нет ограничений по вместимости, как внутри, так и на террасах, а также по графику работы, начиная с октября.

Кроме того, сертификаты больше не понадобятся для доступа в туристические заведения, тренажерные залы с групповыми занятиями и спа.

Мера, которая является частью третьего этапа отмены ограничений, была одобрена Советом министров.

Несмотря на эти изменения, цифровой сертификат остается обязательным для путешествий по воздуху или морю, а также для доступа в бары и клубы.

Он также необходим для доступа к домам и больницам, а также для крупных культурных, спортивных или корпоративных мероприятий.

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