Португалия: цифровой сертификат так и не стал документом, которому доверяют

Португальская ассоциация туристических агентств гарантирует, что потребуется нечто большее, чем цифровой сертификат или снятие ограничений со стороны правительства Великобритании: без доверия нет международной мобильности и экономического восстановления.

Завершение карантина, необходимого британцам по возвращении в страну проживания, - это кислородный баллон для туристического сектора Португалии, но этого недостаточно для восстановления.

Президент Португальской ассоциации туристических агентств одобряет идею цифрового сертификата, но также отмечает, что он недостаточно полезен и что сейчас необходимо вернуть доверие туристов.

«Давайте вернемся к реальности», - призывает Педру Кошта Феррейра, который поясняет: - «Большой фактор, который мы должны преодолеть, - это глобальная неопределенность в отношении путешествий. Без этого у нас не будет ни международной мобильности, ни туризма, ни экономического подъема».

С 19 июля всем, кто едет из Португалии в Великобританию, не нужно будет соблюдать карантин. Туристический регион Алгарве с оптимизмом смотрит на этот новый этап: только в этот понедельник ожидается, что 28 рейсов из Великобритании прибудут в аэропорт Фару.

Президент Португальской ассоциации туристических агентств хвалит португальское председательство в Совете Европейского союза, во время которого был разработан цифровой сертификат, но то, что должно было стать паспортом международной мобильности, не приобрело такого исключительного статуса.

«Обретение уверенности станет решающим шагом к восстановлению экономики», - заключает представитель Португальской ассоциации туристических агентств.