Португалия: Cirque du Soleil

Они удивительны и любопытны. Они бесконечно разнообразны и прекрасны. Они населяют мир, скрытый от наших глаз…

Cirque du Soleil предлагает Вам прожить один день в пестрой колонии насекомых вселенной OVO и вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Дверь в этот миниатюрный мир, полный обаяния и шарма, Cirque du Soleil приоткроет для зрителей Португалии в Лиссабоне.

Время проведения: с 3 по 13 января

Место проведения: Altice Arena, Lisboa