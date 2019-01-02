Португалия: Cirque du Soleil

Среда, 02 Январь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: Cirque du Soleil

Шоу OVO - большое обаяние маленького мира.

Они удивительны и любопытны. Они бесконечно разнообразны и прекрасны. Они населяют мир, скрытый от наших глаз…

Cirque du Soleil предлагает Вам прожить один день в пестрой колонии насекомых вселенной OVO и вместе насладиться восходом солнца, ощутить радость полета, преодолеть свои страхи и, наконец, влюбиться.

Дверь в этот миниатюрный мир, полный обаяния и шарма, Cirque du Soleil приоткроет для зрителей Португалии в Лиссабоне.

Время проведения: с 3 по 13 января

Место проведения: Altice Arena, Lisboa

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья