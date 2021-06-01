Португалия: Clean & Safe становится европейским знаком

Знак Clean & Safe («Чисто и безопасно») был создан в 2020 году, чтобы отметить заведения, соблюдающие стандарты гигиены и дезинфекции.

Сейчас название изменилось на «Знак безопасности европейского туризма от Covid-19». В заявлении правительства указывается, что Португалия является первой страной, которая начала применять этот символ.

Знак был создан Европейским комитетом по стандартизации в партнерстве с Европейской комиссией. Как и предшественник, он является необязательным и «может использоваться только компаниями и видами деятельности в цепочке создания стоимости в сфере туризма, которые гарантируют соблюдение мер по охране здоровья и безопасности для предотвращения распространения Covid-19».

«Этот новый протокол о здоровье и безопасности направлен на безопасное возобновление туризма к летнему сезону и на укрепление репутации Европейского Союза как качественного туристического направления. Он должным образом сочетается с требованиями и процедурами национального знака, созданной Turismo de Portugal», - говорится в примечании правительства.

В настоящий момент Turismo de Portugal бесплатно обучила 33 885 участников групп Clean & Safe и провела 1207 аудитов, после чего удалила около 200 знаков за несоблюдение требований.

Государственный секретарь по туризму Рита Маркеш заявила, что это еще один важный шаг, который укрепляет имидж Португалии за рубежом. «Совмещая процесс вакцинации со строгим соблюдением правил, мы продолжим создавать условия для идеального приема туристов», - добавила она.