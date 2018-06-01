Португалия: cоблазнила работница «лара»...

38-летняя женщина познакомилась с пожилым мужчиной в доме престарелых в Порту, где она работала в период с 2006 по 2009 годы.

После того, как он признался, что у него есть состояние, женщина разработал план, чтобы воспользоваться богатством.

Сумев соблазнить 85-летнего мужчину признаниями в любви и любовными письмами, женщина поселилась в его доме в Риу Тинту, Гондомар, где начала работать служанкой.

До 2014 года ей удалось присвоить около 130 тыс. евро, в том числе, путем снятия наличных в банкоматах и со сберегательных счетов, а также некоторые ювелирные изделия.

На днях суд Сан-Жоау-Нову в Порту приговорил женщину к трехлетнему тюремному заключению (условно) за квалифицированное мошенничество и кражи.

Также судья приказал изъять из ее дома имущество - 30 тыс. евро наличными, драгоценности и ценности - передать их детям обманутого мужчины, который скончался в 2015 году.

Председатель судейской коллегии сочла доказанными факты, содержащиеся в обвинительном акте, заявив, что «документальных доказательств - множество и что нет никаких сомнений в том, что обвиняемая обманула старика, чтобы присвоить все его имущество, несмотря на то что в ходе судебных слушаний отрицала это.

Несмотря на «серьезность» ситуации, судья пояснил, что «условный срок был назначен ввиду того, что обвиняемая ранее не имела судимостей, у нее есть несовершеннолетний ребенок и она социально интегрирована».