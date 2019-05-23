Португалия: Comboios de Portugal наймут 145 работников железной дороги

Четверг, 23 Май 2019 Португалия Португалия

Португалия: Comboios de Portugal наймут 145 работников железной дороги

Профсоюз и власти смогли прийти к соглашению и забастовки удалось избежать.

После того, как профсоюз работников железной дороги (Sindicato Ferroviário da Revisão e Comercial Itinerante) объявил о двухдневной забастовке, в Министерстве финансов приняли решение выполнить требования бастующих и нанять новых сотрудников. Профсоюз и власти смогли прийти к соглашению и забастовки удалось избежать.

Напомним, ранее профсоюз предупреждал об акции протеста, которая должна была состояться 20 и 21 мая. В связи с этим рейсы по стране должны были быть отменены. Ожидалось, что в ней примет участие около 1000 сотрудников. Также профсоюз напоминал, что в случае забастовки, клиенты уже купившие билет имеют право возместить потраченные деньги, написав заявление в кассе или на сайте компании в течение 10 дней после окончания забастовки.

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