Португалия: Comboios de Portugal сократит железнодорожное сообщение на треть

Четверг, 19 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: Comboios de Portugal сократит железнодорожное сообщение на треть

Мера связана с эпидемией коронавируса.

Начиная со среды перестанет курсировать треть поездов железнодорожной компании Comboios de Portugal. Компания объявила о сокращении сообщения с 1400 до 1050 рейсов. Таким образом, сохранится только 75% рейсов.

В заявлении CP говорится, что такое решение было принято на фоне новостей о сокращении всех железнодорожных сообщений в мире на 60% в связи с пандемией. Компания сообщила, что следит за ситуацией с эпидемией и подготовила несколько сценариев, для того чтобы «реагировать на реальные потребности» населения.

Информация об актуальном расписании поездов появится в среду на официальном сайте компании сp.pt

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