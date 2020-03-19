Португалия: Comboios de Portugal сократит железнодорожное сообщение на треть

Начиная со среды перестанет курсировать треть поездов железнодорожной компании Comboios de Portugal. Компания объявила о сокращении сообщения с 1400 до 1050 рейсов. Таким образом, сохранится только 75% рейсов.



В заявлении CP говорится, что такое решение было принято на фоне новостей о сокращении всех железнодорожных сообщений в мире на 60% в связи с пандемией. Компания сообщила, что следит за ситуацией с эпидемией и подготовила несколько сценариев, для того чтобы «реагировать на реальные потребности» населения.



Информация об актуальном расписании поездов появится в среду на официальном сайте компании сp.pt