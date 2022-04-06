Португалия: Continente Online открылся после компьютерной атаки

Continente Online и большинство функций приложения Continente Card восстановлены компанией Sonae, которая 30 марта стала жертвой хакеров.

«Теперь можно покупать онлайн и пользоваться балансом, просматривать и использовать купоны, консультироваться и многое другое. Мы надеемся, что в ближайшее время будут доступны остальные функции: восстановление транзакций, Continente Pay и новые подписки на приложение», - сообщает компания.

Компания группы Sonae уверяет, что «нет никаких доказательств того, что личные данные клиентов были затронуты».

Ритейлер работает с национальными и международными властями, чтобы «выявить и наказать виновных за преступление».

В своем заявлении Continente также благодарит всех сотрудников, клиентов, партнеров и конкурентов, которые проявили солидарность с компанией перед лицом этой атаки.