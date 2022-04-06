Португалия: Continente Online открылся после компьютерной атаки

Среда, 06 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: Continente Online открылся после компьютерной атаки

Через неделю после компьютерной атаки Sonae MC восстанавливает сервис онлайн-покупок.

Continente Online и большинство функций приложения Continente Card восстановлены компанией Sonae, которая 30 марта стала жертвой хакеров.

«Теперь можно покупать онлайн и пользоваться балансом, просматривать и использовать купоны, консультироваться и многое другое. Мы надеемся, что в ближайшее время будут доступны остальные функции: восстановление транзакций, Continente Pay и новые подписки на приложение», - сообщает компания.

Компания группы Sonae уверяет, что «нет никаких доказательств того, что личные данные клиентов были затронуты».

Ритейлер работает с национальными и международными властями, чтобы «выявить и наказать виновных за преступление».

В своем заявлении Continente также благодарит всех сотрудников, клиентов, партнеров и конкурентов, которые проявили солидарность с компанией перед лицом этой атаки.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)