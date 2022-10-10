Португалия: Continente продает подержанную одежду

Понедельник, 10 Октябрь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Continente продает подержанную одежду

Одежда секонд хенд для мужчин и женщин начала продаваться в Continente в партнерстве с компанией Retry.

Одежда секонд хенд для мужчин и женщин - такую инновацию ввела сеть супермаркетов Continente, которая будет продавать подержанную одежду.

Пилотный проект стартует в Continente GaiaShopping в Вила-Нова-де-Гайя и в Continente Colombo в Лиссабоне.

План расширения для большего количества магазинов будет реализован в течение 2023 года, уточняет компания.

Одежда «от крупных брендов» продается в пространстве [RE]Style, созданном в текстильной части магазинов, что, таким образом, усиливает приверженность принципам устойчивого развития.

Инициатива запущена в партнерстве с Retry, португальской компанией, которая покупает и продает подержанную одежду через свою цифровую платформу.

Ассортимент, доступный в магазинах Continente, основан на мужской и женской одежде разных стилей и брендов.

«Как ведущий ритейлер мы знаем, что наша обязанность - найти и внедрить меры, направленные на минимизацию воздействия нашей деятельности и способствующие устойчивому развитию. Этот проект направлен на то, чтобы вдохнуть новую жизнь в одежду секонд-хенд и позволяет нашим покупателям приобретать в наших магазинах вещи известных модных брендов с уверенностью и по очень привлекательным ценам», - говорит представитель ритейлера.

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