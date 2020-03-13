Португалия: COVID-19 - на кого оставить ребенка?

Пятница, 13 Март 2020 Португалия Португалия

Португалия: COVID-19 - на кого оставить ребенка?

Родители, которые находятся с детьми дома, получат только 66% от суммы заработной платы.

Граждане, работающие по "Recibos Verdes", получат третью часть от среднего заявленного дохода за последние несколько месяцев.

В связи коронавирусом все учебные учреждения закрыты на карантин до пасхальных каникул.
Родители, которые находятся дома с детьми до 12 лет, и не имеют возможности работать дистанционно, получат только 66% всей суммы заработной платы.

Половина денег будет выплачиваться правительством, а другая половина - обеспечиваться компанией. Суммы выплаты при этом будут не меньше установленной в стране минимальной заработной платы, которая составляет на данн76ый момент 635 евро.

Эту информацию озвучил министр труда и социального обеспечения Анной Мендеш Гоудиньо, после чрезвычайного совещания министров.

Родители, при этом могут по очереди оставаться с детьми дома. Министр пояснила, что отсутствие на работе по указанной причине будет считаться, как " falta justificada".

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)