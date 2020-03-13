Португалия: COVID-19 - на кого оставить ребенка?

Граждане, работающие по "Recibos Verdes", получат третью часть от среднего заявленного дохода за последние несколько месяцев.

В связи коронавирусом все учебные учреждения закрыты на карантин до пасхальных каникул.

Родители, которые находятся дома с детьми до 12 лет, и не имеют возможности работать дистанционно, получат только 66% всей суммы заработной платы.

Половина денег будет выплачиваться правительством, а другая половина - обеспечиваться компанией. Суммы выплаты при этом будут не меньше установленной в стране минимальной заработной платы, которая составляет на данн76ый момент 635 евро.

Эту информацию озвучил министр труда и социального обеспечения Анной Мендеш Гоудиньо, после чрезвычайного совещания министров.

Родители, при этом могут по очереди оставаться с детьми дома. Министр пояснила, что отсутствие на работе по указанной причине будет считаться, как " falta justificada".