Португалия: CP предупреждает о забастовке в Лиссабоне 27 мая

Вторник, 24 Май 2022 Португалия Португалия

Португалия: CP предупреждает о забастовке в Лиссабоне 27 мая

Для этой забастовки не было установлено никаких минимальных услуг.

CP предупредила во вторник о возможности «значительных нарушений» движения городских поездов Лиссабона в пятницу с 15:00 до 24:00 из-за частичной забастовки, при этом не предусмотрено минимальное количество услуг.

«CP - Comboios de Portugal сообщает о частичной забастовке, объявленной профсоюзной организацией, в период с 17:00 до 21:00 27 мая 2022 г., и остановки городских поездов из Лиссабона с 15:00 до 24:00 того же дня», - говорится в сообщении компании.

В примечании СР «сожалеет о доставленных неудобствах своим клиентам», рекомендуя им получать информацию о трафике через сайт компании или по телефону доверия (808 109 110 , по цене звонка на национальную фиксированную сеть).

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