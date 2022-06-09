Португалия: CP предупреждает о значительных сбоях

Четверг, 09 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португалия: CP предупреждает о значительных сбоях

В июне на железной дороге пройдут новые забастовки.

CP - Comboios de Portugal предупреждает, что движение поездов компании будет иметь значительные перебои в пятницу 10 июня, а также 12, 13 и 16 июня из-за забастовки, сообщается в этот четверг.

«CP - Comboios de Portugal сообщает, что из-за забастовки, организованной профсоюзными организациями, 10, 12, 13 и 16 июня могут возникнуть значительные перебои в движении поездов», - говорится в заявлении, опубликованном в этот четверг.

В примечании СР указывает, что Арбитражный суд при Экономическом и Социальном Совете установил минимальные услуги, перечень которых скоро будет доступен на сайте компании.

CP заявляет, что клиенты, которые уже приобрели билет для проезда на поездах Alfa Pendular, Intercidades, Interregional и Regional, смогут бесплатно возместить полную стоимость приобретенного билета или подтвердить его повторно.

Компания «сожалеет о доставленных неудобствах своим клиентам» и «рекомендует получать информацию о состоянии движения поездов», обращаясь в информационные каналы компании, на сайте или по горячей линии.

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