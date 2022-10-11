Португалия: CP закупит 12 высокоскоростных поездов

Инвестиции в размере 336 миллионов евро позволят железнодорожному перевозчику подготовиться к движению по новой линии Порту - Лиссабон.

Операция зависит от погашения задолженности компании, которая еще не реализована, несмотря на то, что она предусмотрена в государственном бюджете на 2022 год.

Закупка поездов предусмотрена Национальной инвестиционной программой до 2030 года, представленной в октябре 2020 года. Документ также предусматривает закупку 55 региональных поездов и 62 вагонов для пригородного сообщения.

Ставка на пригородные поезда может финансироваться государством, поскольку они обслуживают население. Приобретение материала для высокой скорости зависит исключительно от средств СР, так как эта услуга является сугубо коммерческой.

Новая линия Порту - Лиссабон будет строиться в несколько этапов. К 2028 году, с участком Порту - Сур, Порту будет примерно в двух часах езды от Лиссабона. В 2030 году будет готова новая линия Каррегаду, по которой можно будет доехать до столицы за 1 час и 19 минут.