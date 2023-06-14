Португалия: CTT хочет нанять более 300 почтальонов по всей стране

Среда, 14 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: CTT хочет нанять более 300 почтальонов по всей стране

Желающим должно быть не менее 18 лет, нужно окончить 9 классов школы, а также иметь водительские права.

CTT – Correios de Portugal начал процесс найма почтальонов, который включает более 300 вакансий, с севера на юг страны, включая острова.

Целью этой акции по привлечению новых талантов является усиление качества обслуживания, предоставляемого клиентам.

«Для подачи заявки все заинтересованные лица должны быть не моложе 18 лет, закончить 9 класс школы, иметь водительские права и, желательно, водить мотоциклы», - уточняется в сообщении компании.

Кроме того, CTT ищет людей, которые «получают удовольствие от нерутинной функции», «контактируют с клиентами» и у которых «аппетит к работе в команде и развитию своей деятельности за рубежом».

Заинтересованные могут подать заявку через веб-сайт CTT.

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