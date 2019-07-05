Португалия: CTT объвила о забастовке

Пятница, 05 Июль 2019 Португалия Португалия

Португалия: CTT объвила о забастовке

Она начнется в 00:00 утра 5 июля.

Профсоюз работников почты (Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações) сообщил о забастовке сотрудников CTT, которая состоится 5 июля. Она начнется в 00:00 утра 5 июля и завершится через 24 часа, в полночь.

В профсоюзе сообщили, что забастовка призвана «положить конец давлению и наказаниям, которым ежедневно подвергаются работники». Также сотрудники CTT жалуются на трудности, связанные с продвижения по службе.

Сообщается, что после смены руководства этой службы, в компании регулярно появляются разногласия между руководителями и рядовыми работниками.

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