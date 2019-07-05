Португалия: CTT объвила о забастовке

Профсоюз работников почты (Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações) сообщил о забастовке сотрудников CTT, которая состоится 5 июля. Она начнется в 00:00 утра 5 июля и завершится через 24 часа, в полночь.



В профсоюзе сообщили, что забастовка призвана «положить конец давлению и наказаниям, которым ежедневно подвергаются работники». Также сотрудники CTT жалуются на трудности, связанные с продвижения по службе.



Сообщается, что после смены руководства этой службы, в компании регулярно появляются разногласия между руководителями и рядовыми работниками.