Португалия: CTT открывает новый сервис электронной коммерции
На первом этапе платформа заработает в городах Viseu и Caldas da Rainha.
Почта СТТ анонсировала открытие нового онлайн-сервиса по продаже товаров. Платформа электронной коммерции под названием CTT Comércio Local позволит местным производителям продавать продукцию через мобильное приложение. Новый сервис на первом этапе заработает в двух городах - Viseu и Caldas da Rainha.
Сообщается, что почта будет сотрудничать с городскими советами, которые будут предлагать новую площадку местным производителям. Ожидается, что в ближайшее время сервис станет доступным и в других муниципалитетах.
Португальцам предлагается при помощи приложения, установленного в телефоне, проверить какие производители и товары доступны в его регионе проживания. После этого, потребители смогут зайти в любой из онлайн-магазинов и совершить покупки посредством сервиса MB Way или оплатив их кредитной картой. Клиентам будет предлагаться доставка почтой СТТ.