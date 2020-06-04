Португалия: CTT открывает новый сервис электронной коммерции

Четверг, 04 Июнь 2020 Португалия

Португалия: CTT открывает новый сервис электронной коммерции

На первом этапе платформа заработает в городах Viseu и Caldas da Rainha.

Почта СТТ анонсировала открытие нового онлайн-сервиса по продаже товаров. Платформа электронной коммерции под названием CTT Comércio Local позволит местным производителям продавать продукцию через мобильное приложение. Новый сервис на первом этапе заработает в двух городах - Viseu и Caldas da Rainha.

Сообщается, что почта будет сотрудничать с городскими советами, которые будут предлагать новую площадку местным производителям. Ожидается, что в ближайшее время сервис станет доступным и в других муниципалитетах.

Португальцам предлагается при помощи приложения, установленного в телефоне, проверить какие производители и товары доступны в его регионе проживания. После этого, потребители смогут зайти в любой из онлайн-магазинов и совершить покупки посредством сервиса MB Way или оплатив их кредитной картой. Клиентам будет предлагаться доставка почтой СТТ.

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