Португалия: «да гори все синим пламенем»...

Вначале, в 14.30, они сосредоточились на Праса-ду-Комерсиу, где расположено Министерство внутренних дел (MAI). Несмотря на то что манифестантам удалось пробить защитные железные ограждения, они были остановлены полицейскими PSP у дверей здания.

Затем участники акции протеста направились к мэрии Лиссабона, чтобы вручить письмо мэру Фернанду Медине с целью уведомить его о проблеме, которая и послужила причиной манифестации.

Речь идет о предложении, одобренном правительством 25 октября, которое предусматривает введение «нового профессионального устава, подразумевающего единую (унифицированную) карьеру для муниципальных спасателей-пожарных и пожарных, «особую карьеру спасателя-пожарного и пожарного-офицера», что влечет за собой сокращение заработной платы, а также предполагающего новую схему выхода на пенсию.

«Мы продолжим борьбу, и первым этапом станет 15-дневная забастовка - с 19 декабря по 2 января, и она станет первой из многих, если правительство не отступит», - заявил агентству Lusa лидер лиссабонских пожарных Лиссабона в STML.

Акция протеста была организована Профсоюзом работников муниципалитета Лиссабона (STML) и Профсоюзом работников местной администрации (STAL). Также присоединились Национальная ассоциация профессиональных пожарных (ANBP) и Национальный профсоюз профессиональных пожарных (SNBP).