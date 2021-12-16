Португалия: дарение недвижимости при жизни - как функционирует

В этом процессе важно соблюсти нормы закона, а также оплатить необходимые налоги.

Рассмотрим некоторые основополагающие детали данной юридической сделки.



Суть и цели

Прежде всего, передача недвижимого имущества в дар при жизни (doação de bens imóveis em vida) является юридическим договором и, вследствие этого, имеет правила, которым необходимо следовать.

Согласно положениям ст. 940 Гражданского кодекса (ГК), дарение недвижимого имущества третьей стороне - это договор, по которому одна из сторон (даритель - doador) передает имущество другой стороне (принимающему дар, получателю - donatário), добровольно отказываясь от права собственности на данное имущество.

Дарение недвижимого имущества при жизни регулируется нормами наследственного права (direito das sucessões) и, как правило, имеет целью принести пользу потомкам, родственникам по восходящей линии или близким членам семьи.

Однако перед тем как осуществить дарение, к примеру, от отца к сыну, важно подготовить необходимые документы с учетом норм наследственного права, особенно в отношении сохранения доли, полагающейся наследникам по закону (legítima dos herdeiros).

Юридическая форма

В соответствии со статьей 947 ГК, дарение оформляется в виде нотариального акта (escritura pública) либо заверенного частного документа для дарения недвижимого имущества. При несоблюдении данной формы пожертвование считается недействительным - в соответствии со статьей 220 ГК.

Когда дарение недвижимости - недействительно

Помимо ситуации, упомянутой выше, существуют и другие обстоятельства, при которых дарения недвижимости не имеют юридической силы, т.е. являются недействительными,а именно:

- дарение между супругами, когда режим брака предусматривает разделение имущества (separação de bens), согласно ст. 1762 ГК;

- дарение, сделанное совершеннолетним лицом, которому назначен опекун, соответствующему опекуну или юридическому администратору имущества (ст. 2192 ГК);

- дарение, сделанное больным врачу или медсестре, участвовавшим в его лечении (ст. 2194 ГК);

- дарение, сделанное супругом лицу, с которым он совершил прелюбодеяние, за исключением случаев, когда брак уже был расторгнут на дату дарения, или если супруги были юридически разделены в личностном и имущественном плане (separados judicialmente de pessoas e de bens) или фактически находятся в разводе (separados de facto), в течение более 6 лет (ст. 2196 ГК).

О правах дарителя

Даритель имеет возможность оставить за собой, или за третьим лицом, право на узуфрукт подаренного имущества, в соответствии со ст. 958 ГК. Это означает, что подаренное имущество становится собственностью получателя, однако даритель вправе им пользоваться (с правом получения доходов от него и пр.).

Важные нюансы

Важно помнить, что дарение является юридической сделкой личного характера. Это означает, что даритель не вправе передавать другим право назначать получателя или определять объект дарения. Кроме того, дарения не могут распространяться на «будущее» имущество, т. е. имущество, которое не существуют на момент дарения, или имущество, которое, несмотря на наличие, не принадлежит дарителю. К примеру, речь идет о дарении недостроенной квартиры или квартиры, которая еще не принадлежит дарителю.

Можно ли аннулировать дарение

Дарение может быть аннулировано (revogação) дарителем до тех пор, пока оно не принято получателем, как указано в статье 969 ГК. Дарение также может быть аннулировано в случае ingratidão («неблагодарности), т.е. когда получатель признан недостойным преемником дарителя, в соответствии со ст. 2034 ГК или когда имеет место какое-либо из обстоятельств, оправдывающих лишение наследства (ст. 974 ГК).

Вместе с тем, согласно ст. 976 ГК, аннулирование по причине неблагодарности не может быть затребовано ни после смерти получателя, ни наследниками дарителя, если только получатель не совершил преступление с формулировкой «убийство» против дарителя либо имеет место иная причина, которая препятствует аннулированию дарения.

В этом случае аннулирование иск о неблагодарности может быть подан наследниками дарителя в течение одного года после его смерти. Однако дарение не может быть отменено из-за «неблагодарности» получателя, если оно было сделано для брака, если оно является вознаграждением или если даритель прощает получателя (статья 975 ГК).

Налоги и сборы

Хотя юридическая сделка дарения является бесплатной, она, в некоторых случаях, предусматривает затраты на получателя.

С финансовой точки зрения дарения в целом подлежат уплате гербового сбора в соответствии с Кодексом гербового сбора. В случае дарений на недвижимость - они облагаются ставкой 0,8% плюс ставка 10% в соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 Таблицы государственных гербовых сборов.

Однако есть исключение: если имущество передается в дар супругу, потомкам или прямым родственникам по восходящей линии - оно освобождается от уплаты налогов.