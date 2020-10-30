Португалия: дебют фестиваля Eufonia

На три дня гостям обеспечены захватывающие мероприятия, цель которых - объединить различные области знаний посредством общей звуковой среды.

Eufonia пройдет в Associação Desenvolvimento Artes e Oficinas (ADAO) в Баррейру с 13 по 15 ноября (с пятницы по воскресенье).

Фестиваль обещает предоставить больше, чем просто слуховой опыт или академический подход, представляя серию мультисенсорных художественных и научных работ, которые дадут участникам конкретное понимание воздействия звука на человека.

На выставке можно увидеть, например, как звук стимулирует мозг и влияет на сознание, как к рефлексам можно получить доступ через прикосновение и обоняние, как мозг может общаться визуально, двигая тело физически.

Также будет показано использование звука в различных областях, смежных с искусством и наукой.

Основываясь на опыте докладчиков и переводчиков, программа включает лекции, презентации, перформансы и инсталляции. Все это позволит исследовать междисциплинарное использование звука в образовании, инновациях, здравоохранении и искусстве.

Из-за пандемии количество посетителей будет ограничено.