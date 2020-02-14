Португалия: Decathlon раздаст 15% прибыли своим работникам

Пятница, 14 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: Decathlon раздаст 15% прибыли своим работникам

Внеплановую премию получат сотни сотрудников фирмы.

Руководство португальского отделения компании Decathlon накануне объявила о внушительных премиях своим сотрудникам. В фирме решили раздать 15% прибыли, полученной в 2019 году всем своим сотрудникам. Объявление было сделано в процессе конгресса в Лиссабоне, на котором собрались 750 работников спортивных магазинов.

Каким образом деньги распределят между сотрудниками не сообщается. Однако, в фирме заявили, что в среднем работники получат сумму, равную порядка 9% от годового оклада.

Директор по персоналу Decathlon Portugal Жуао Родригеш в своем заявлении подчеркнул, что «каждый сотрудник внес свой вклад в процветание фирмы». Жозе Фоншека, глава компании заявил, что внеплановая премия является благодарностью за «преданность фирме» подчиненных.

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