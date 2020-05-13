Португалия: DECO получила 3600 запросов о помощи от обедневших семей

С 18 марта по 11 мая Ассоциация по защите прав потребителей DECO получила 3600 запросов о помощи от семей, которые не могут платить по счетам из-за потери доходов. Семьи испытывают финансовые трудности из-за безработицы или невыплаты заработной платы.

Координатор Управления финансовой защиты DECO Наталья Нунеш утверждает, что эти цифры “не имеют ничего общего” с теми, что были зарегистрированы до пандемии. Она отметила, что запросы исходят от семей, у которых ранее финансовая ситуация была благополучной, до введения чрезвычайного положения они были трудоустроены. Сейчас у обратившихся в Ассоциацию не хватает средств на продукты первой необходимости, а также оплату счетов за газ и электричество. 23,5% из них рассказали, что обратились за помощью из-за безработицы, 15,5% из-за тяжелой финансовой ситуации и 2,6% из-за проблем с бизнесом.

Более 70% запросов о помощи связаны со снижением или полным отсутствием доходов. В Ассоциации подчеркивают, что пока ипотечные кредиты не являются причиной обращений, однако, они не исключают, что подобная проблема появится в сентябре.