Португалия: Deco требует вычета всех школьных принадлежностей из IRS

Deco указывает, что с текущим ограничением на отчисления «необходимые школьные принадлежности, такие как тетради, рюкзаки, ручки, калькуляторы и материалы для рисования не учитываются».

Deco Proteste объявил о запуске инициативы, которая требует вычета всех школьных принадлежностей из IRS, намереваясь увидеть, что «это требование будет принято в следующем государственном бюджете».

Инициатива включает в себя открытое письмо, в котором говорится, что «не может согласиться с тем, что расходы на образование с обязательными школьными принадлежностями продолжают облагаться НДС по ставке 23%», добавляя, что вычеты с образованием «включают только продукты и услуги с налогом на пониженный НДС».

Deco предлагает «распространить школьные вычеты на товары и услуги с НДС по ставке 23%» или «снизить НДС (с 23% до 6%) на все товары и услуги, связанные со школой, чтобы гарантировать, что все (и любые) расходы на школьные принадлежности подлежат вычету в разделе расходов на образование согласно IRS».

Организация по защите прав потребителей утверждает, что, если ничего не изменится, португальцы смогут вычесть только школьные учебники, проданные с пониженным НДС в размере 6%, регистрационные сборы.

Также вычету подлежит плата за обучение в детских садах, начальных, средних или высших учебных заведениях, за изучение языков, музыки, пения и театра, предоставляемые в учреждении, признанном и интегрированном в национальную систему образования, за сертифицированных репетиторов с распиской от репетитора или репетиторского центра и няни с распиской или на службе детских садов или приравненных к ним учреждений.