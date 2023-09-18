Португалия: дефицит инженеров - 500 человек в год

Благодаря работам по Плану восстановления и устойчивости (PRR), строительству высокоскоростной линии, новым работам в Портеле, а затем строительству нового аэропорта, Португалия находится в ситуации пика и большого объема перевозок.

«Объемы общественных работ будут продолжать расти», - говорит президент Ордена инженеров Фернандо де Алмейда Сантуш.

«Скажем, по существу, что нам нужно в среднем 800 инженеров-строителей в год, покидающих стены университета. Однако в Португалии за последние 60 лет мы готовили в среднем 250 человек», - подчеркивает он.

В ближайшие десять лет при таком объеме работ у нас будет недостача в 5 тысяч инженеров-строителей. Это драматично. Нам нужно очень серьезно об этом подумать», - добавляет Фернандо де Алмейда Сантуш.

Конечно, у ситуации есть преимущества. Зарплаты инженеров значительно вырастут за счет повышения спроса. «В общем объеме строительства вес рабочей силы составляет около 30–35%, не считая стоимости контрактов», - вспоминает Алмейда Сантуш.

Президент Ордена подчеркивает, что нехватку рабочей силы он ощущает не только на инженерном уровне, но и по всему строительному сектору, что «на данный момент в Португалии не хватает более 80 тысяч человек».