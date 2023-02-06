Португалия: декабрь принес падение продаж

Португалия была одной из стран Европейского союза, где розничные продажи упали больше всего в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

В последний месяц года произошло снижение на 3,1% по сравнению с ноябрьским рекордом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 6 февраля европейским статистическим управлением Eurostat.

Среди 25 стран, по которым имеются данные, Португалия заняла шестое место с худшими показателями.

В Нидерландах было самое значительное снижение (-6,3%), далее следует Германия (-5,3%).

В Европе розничные продажи упали в среднем на 2,6%, при этом все категории потеряли свое значение.

Единственным исключением стала покупка топлива для легковых автомобилей, которая выросла на 2,3% по сравнению с ноябрем.

Наибольшее падение потребления наблюдалось в продуктах питания, напитках и табаке.

По сравнению с тем же месяцем 2021 года в Португалии зафиксирован рост розничных продаж на 0,7% . При этом только восьми странам удалось улучшить свои показатели.