Португалия: декабрь принес падение продаж

Понедельник, 06 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португалия: декабрь принес падение продаж

Португалия вошла в число стран, где розничные продажи резко упали в декабре.

Португалия была одной из стран Европейского союза, где розничные продажи упали больше всего в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.

В последний месяц года произошло снижение на 3,1% по сравнению с ноябрьским рекордом.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 6 февраля европейским статистическим управлением Eurostat.

Среди 25 стран, по которым имеются данные, Португалия заняла шестое место с худшими показателями.

В Нидерландах было самое значительное снижение (-6,3%), далее следует Германия (-5,3%).

В Европе розничные продажи упали в среднем на 2,6%, при этом все категории потеряли свое значение.

Единственным исключением стала покупка топлива для легковых автомобилей, которая выросла на 2,3% по сравнению с ноябрем.

Наибольшее падение потребления наблюдалось в продуктах питания, напитках и табаке.

По сравнению с тем же месяцем 2021 года в Португалии зафиксирован рост розничных продаж на 0,7% . При этом только восьми странам удалось улучшить свои показатели.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)