Португалия: декабрь принес падение продаж
Португалия вошла в число стран, где розничные продажи резко упали в декабре.
Португалия была одной из стран Европейского союза, где розничные продажи упали больше всего в декабре по сравнению с предыдущим месяцем.
В последний месяц года произошло снижение на 3,1% по сравнению с ноябрьским рекордом.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 6 февраля европейским статистическим управлением Eurostat.
Среди 25 стран, по которым имеются данные, Португалия заняла шестое место с худшими показателями.
В Нидерландах было самое значительное снижение (-6,3%), далее следует Германия (-5,3%).
В Европе розничные продажи упали в среднем на 2,6%, при этом все категории потеряли свое значение.
Единственным исключением стала покупка топлива для легковых автомобилей, которая выросла на 2,3% по сравнению с ноябрем.
Наибольшее падение потребления наблюдалось в продуктах питания, напитках и табаке.
По сравнению с тем же месяцем 2021 года в Португалии зафиксирован рост розничных продаж на 0,7% . При этом только восьми странам удалось улучшить свои показатели.