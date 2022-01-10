Португалия: декарбонизация автобусов может стоить 2,6 млрд евро

Однако эффективная стоимость будет вдвое меньше, если учесть, что 1,3 млрд соответствует нормальным расходам на обновление автобусного парка.

Выводы сделаны из исследования «CleanBusPT», проведенного Фондом Mestre Casais Foundation.

В нем также утверждается, что государство должно финансировать декарбонизацию в размере 770 млн евро, что составляет 65% от общей доли.

Согласно результатам исследования, в настоящее время в Португалии эксплуатируется 5633 автобуса со средним возрастом 16 лет, но 24% старше 21 года.

Из общего количества транспортных средств, находящихся в эксплуатации, 4808 составляют стандартные автобусы, 5107 — дизельные.

Доля электробусов пока соответствует 46 стандартным автобусам и 9 микроавтобусам (с ограничением на 50 пассажиров).