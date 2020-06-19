Португалия: дельфины вернулись в Лиссабон

Дельфины-афалины на этой неделе снова вернулись в Лиссабон. Млекопитающих, плывущих по реке Тежа, засняли тренеры одной из школ парусного спорта. На кадрах видно, как стая дельфинов сопровождает парусную лодку учащихся. Видео просмотрели тысячи пользователей.

50 лет назад дельфины ушли из Тежу из-за грязной воды. Несколько лет назад они снова появились, к радости горожан. Лиссабонцы уже восьмой день подряд наблюдают млекопитающих. Такое длительное прибывание связывают с пандемией коронавируса, в результате карантинных ограничений вода в реке значительна очистилась.

Афалины – вид дельфинов, достигающих длины 2-3 метров. Взрослые особи весят от 150 до 300 килограммов. Млекопитающие могут развивать скорость до 40 километра в час и выпрыгивать из воды на высоту до 5 метров.