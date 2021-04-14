Португалия: дельфины вернулись в Тежу!

Среда, 14 Апрель 2021 Португалия Португалия

Португалия: дельфины вернулись в Тежу!

Городской совет Лиссабона поделился в Facebook фотографиями очаровательных речных пловцов.

Заснять редкие кадры смогли лиссабонские пожарные, и снимки сразу же облетели все СМИ. Неудивительно: семья дельфинов - приятная и неожиданная компания. которая изящно украсила собой воды реки Тежу.

Позитивная новость о том, что «дельфины вернулись в Тежу», и фотографии, подтверждающие это, были транслированы городским советом Лиссабона через социальные сети.

«Сегодня днем, 9 апреля, корпус водолазов Полка пожарных Лиссабона преподнес сюрприз! Дельфины вернулись в Тежу и позволили фотографировать и снимать себя команде RSB!», - делится радостью муниципалитет.

Публикации, размещенные в Интернете, имели успех и вызвали более двух тысяч откликов.

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