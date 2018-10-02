Португалия: дело Роналду об изнасиловании возобновили

Вторник, 02 Октябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: дело Роналду об изнасиловании возобновили

В полиции Лас-Вегаса возобновили дело Роналду об изнасиловании.

Полицейский департамент Лас- Вегаса заявил о том, что расследование в отношении португальского нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду по делу об изнасиловании было возобновлено в сентябре. Об этом на своей странице в Twitter сообщил корреспондент Би-Би-Си Дэн Роан.

Журналист опубликовал официальное сообщение полиции по поводу данной ситуации, пишет ТАСС.

"13 июня 2009 года в полицейский департамент Лас-Вегаса поступил звонок о сексуальных домогательствах. Жертва не рассказала о месте преступления и о том, как выглядел подозреваемый, однако было проведено медицинское обследование. На момент сентября 2018 года дело вновь открыто, наши детективы следуют информации, полученной от жертвы. Расследование ведется и сейчас его детали раскрываться не будут", - сказано в сообщении.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что инцидент между Роналду и Кэтрин Майорги произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Позднее футболист заплатил девушке $375 тыс., чтобы она "не распространялась о подробностях". При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду - футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хоть и утверждает, что девушка ему отказывала.

Также стало известно, что португалец намерен судиться с немецким изданием. Адвокат футболиста Кристиан Шерц заявил о недопустимости сообщения о подозрении в области частной жизни и будет добиваться правовой защиты для своего клиента.

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, пятикратным обладателем "Золотого мяча", чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. В составе сборной Португалии футболист стал чемпионом Европы 2016 года. Летом текущего года 33-летний футболист перешел из испанского "Реала" в "Ювентус" за 100 млн евро, он провел за туринский клуб семь матчей и отметился тремя забитыми голами.

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