Португалия: день влюбленных в лиссабонском зоопарке

Лиссабонский зоопарк 14 февраля представит специальную программу «Bichinho do Amor» для всех влюбленных. Сотрудники зоопарка предлагают экскурсионный маршрут, который раскроет наиболее интересные аспекты размножения диких животных и птиц, таких как пингвины, гиббоны, тигры, журавли и гориллы.



Приобрести билет на экскурсию можно заранее на сайте Clubefashion.com. Стоимость предложения 39,99 евро, в него будет включен снимок на память.



Начиная с 18.15 начнется вторая, романтическая часть программы. С наступлением ночи гостям зоопарка будет предложено понаблюдать за

японскими журавлями и пройти по «тропе влюбленных», после чего влюбленных будет ожидать ужин в ресторане. Стоимость билета на вечернюю часть программы - 170 евро для двоих. Он включает в себя экскурсию и ужин с живой музыкой.