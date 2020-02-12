Португалия: день влюбленных в лиссабонском зоопарке

Среда, 12 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португалия: день влюбленных в лиссабонском зоопарке

Зоопарк предлагает ознакомиться с аспектами размножения диких животных.

Лиссабонский зоопарк 14 февраля представит специальную программу «Bichinho do Amor» для всех влюбленных. Сотрудники зоопарка предлагают экскурсионный маршрут, который раскроет наиболее интересные аспекты размножения диких животных и птиц, таких как пингвины, гиббоны, тигры, журавли и гориллы.

Приобрести билет на экскурсию можно заранее на сайте Clubefashion.com. Стоимость предложения 39,99 евро, в него будет включен снимок на память.

Начиная с 18.15 начнется вторая, романтическая часть программы. С наступлением ночи гостям зоопарка будет предложено понаблюдать за
японскими журавлями и пройти по «тропе влюбленных», после чего влюбленных будет ожидать ужин в ресторане. Стоимость билета на вечернюю часть программы - 170 евро для двоих. Он включает в себя экскурсию и ужин с живой музыкой.

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