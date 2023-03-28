Португалия: денег в банках стало меньше

Вторник, 28 Март 2023 Португалия Португалия

Португалия: денег в банках стало меньше

В феврале депозиты физических лиц сократились на 2,1 млрд евро.

Согласно данным, опубликованным Банком Португалии (BdP), в феврале депозиты физических лиц в банках-резидентах сократились на 2,1 млрд евро и составили 177,8 млрд евро.

«Четвертый месяц подряд рост этих депозитов замедляется: с 3,7% в январе до 2,1% в феврале», - поясняет BdP.

Чистая подписка на сберегательные сертификаты увеличилась на 2,6 млрд евро, отмечает орган банковского надзора.

На конец февраля 2023 года объем корпоративных депозитов в банках-резидентах составил 64,1 млрд евро, что на 1,8 млрд евро меньше, чем в январе.

Эти депозиты выросли на 5,1% по сравнению с февралем 2022 года, что является замедлением по сравнению с 9,1%, наблюдавшимися в январе.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)