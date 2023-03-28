Португалия: денег в банках стало меньше

Согласно данным, опубликованным Банком Португалии (BdP), в феврале депозиты физических лиц в банках-резидентах сократились на 2,1 млрд евро и составили 177,8 млрд евро.

«Четвертый месяц подряд рост этих депозитов замедляется: с 3,7% в январе до 2,1% в феврале», - поясняет BdP.

Чистая подписка на сберегательные сертификаты увеличилась на 2,6 млрд евро, отмечает орган банковского надзора.

На конец февраля 2023 года объем корпоративных депозитов в банках-резидентах составил 64,1 млрд евро, что на 1,8 млрд евро меньше, чем в январе.

Эти депозиты выросли на 5,1% по сравнению с февралем 2022 года, что является замедлением по сравнению с 9,1%, наблюдавшимися в январе.