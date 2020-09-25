Португалия: денежная компенсация от государства

Инициатива, на реализацию которой выделено 4,5 млн евро, рассчитана на период с 7 сентября 2020-го по 31 декабря 2021 г. (либо до окончания выделенных средств) и является частью Программы экономической и социальной стабилизации (PEES), утвержденной Постановлением Совета Министров № 41/2020 от 6 июня.

Как пояснил министр окружающей среды Жоау Педру Матуш Фернандеш, «цель PAEMS - сделать здания более экологичными, т. е. провести работы по повышению энергоэффективности: установить более эффективные окна, более прочную теплоизоляцию, приобрести более эффективное оборудование, в частности, для горячего водоснабжения и позволяющее экономить воду. Также может быть софинансирована установка фотоэлектрических панелей для производства возобновляемой энергии».

Осуществляемая Экологическим фондом, PAEMS призвана поддерживать меры и мероприятия, способствующие реабилитации, декарбонизации, энергоэффективности, водосбережению и экономике замкнутого цикла в зданиях.

Как функционирует Программа

Владельцы жилья, которые осуществят в своем доме или квартире соответствующие работы по повышению энергоэффективности, смогут получить, в общей сложности, до 7.500 евро государственной помощи (в расчете на каждую квартиру (fração autónoma) или дом на одну семью (edifício unifamiliar)). Максимальный общий размер компенсации для каждого кандидата ограничен 15.000 евро. Т.е., к примеру, если человек является собственником трех квартир и проведет соответствующие изменения во всех трех, то, несмотря на это, он сможет получить максимум 15.000 eвро.

Программа предполагает возмещение 70% понесенных затрат с максимальными денежными ограничениями также и по типам работ. К примеру, для окон это 1.500 евро, за термоизоляцию - до 3.000 евро, для фотоэлектрических панелей - до 2.500 евро.

Кандидатуры на возмещение затрат можно подавать с 7 сентября с.г. При этом необходимо выполнить несколько условий.

а) Условия относительно владельцев недвижимости

Вправе претендовать на получение денежной поддержки физические лица – владельцы занятых (непустующих) квартир в многоквартирных домах (frações autónomas em edifícios multifamiliares), многоквартирных домов (edifícios multifamiliares) или зданий на одну семью (edifícios unifamiliares).

б) Условия относительно недвижимости

Поддержка будет предоставляться только на дома, построенные до конца 2006 года. Дело в том, что затем правила стали более строгими, а энергоэффективность зданий, построенных начиная с 2007 года, уже намного выше.

Географический охват

Программа охватывает всю территорию страны.

Шаги по подаче кандидатуры

I. Нужно зайти на сайт Fundo Ambiental (www.fundoambiental.pt) и зарегистрироваться в Личном кабинете (Área Reservada). Затем заполнить необходимые данные в формуляре , приложив квитанции об оплате и фотографии, демонстрирующие состояние объекта до и после проведенных работ.

В частности, потребуются следующие документы:

- От хозяина:

• N.º Cartão cidadão

• Справка об отсутствии задолженности перед налоговыми органами (Certidão de não dívida à AT) или же разрешение на проверку;

• Справка об отсутствии задолженности перед органами социального страхования (Certidão de não dívida à SS) или же разрешение на проверку;

• NIB счета для последующего перевода денег.

- Относительно объекта недвижимости:

• Энергетический сертификат (Certificado energético), когда применимо;

• Домовая книга (Caderneta predial);

• Лицензия на использование помещения в качестве жилого (Licença de habitação).

- Относительно проекта:

• подробный счет-фактура (fatura-recibo) на приобретение материалов и выполненные работы, выписанный после 7 сентября 2020 г.;

• фотодоказательства (до и после проведения работ),

а также, в зависимости от случая:

• маркировка энергетической эффективности класса + (Etiqueta energética classe +);

• маркировка энергоэффективности системы (Etiqueta energética sistema);

• Сертификат специалистов по монтажу (Certificado técnicos instaladores);

• Сертификация ANQUIP (Cerificação ANQIP - Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais);

• Сертификация или этикетка, относящаяся к экологическим материалам (Certificação ou rótulo relativo aos ecomateriais).

II. После заполнения и отправки требуемых данных вы получите соответствующее подтверждение (Notificação de confirmação da submissão).

III. В некоторых случаях от вас могут потребоваться дополнительные пояснения (Pedido de esclarecimentos).

IV. Следующий этап – получение уведомления о праве на компенсацию (Notificação do direito ao incentivo) с перечислением по порядку.

V. Заключительный этап – перечисление компенсации на указанный вами NIB счета.

Двойная выгода

Правительство ожидает, что присоединение португальцев к Программе поддержки более экологичных зданий позволит им получить двойную выгоду. «Семьям будет оказана двойная поддержка: прямая в плане возмещения затрат на работы и последующая, которая станет результатом уменьшения их счетов за электроэнергию, будь то электричество или газ, - отмечает Матуш Фернандеш. -Речь также идет о защите «общественного блага, потому что мы намерены к 2030 году повысить энергоэффективность страны на 35%».

Экологическая организация Quercus приветствовала запуск Программы, напомнив, что «выбор более экологичных материалов при ремонте и строительстве имеет основополагающее значение для экологически чистого развития строительного сектора, поскольку жилые здания отвечают за 30% потребления энергии, что приводит к значительным выбросам парниковых газов по сравнению с общенациональным объемом».

Подробнее с Программой можно ознакомиться на странице Fundo Ambiental https://www.fundoambiental.pt/avisos-2020/mitigacao-das-alteracoes-climaticas/programa-de-apoio-a-edificios-mais-sustentaveis.aspx

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