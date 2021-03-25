Португалия: денежные переводы эмигрантов упали на 12 процентов

Четверг, 25 Март 2021 Португалия Португалия

Португалия: денежные переводы эмигрантов упали на 12 процентов

Напротив, иностранцы, работающие в Португалии, отправили в свои страны в январе 2021 года на 10,8% больше денег.

По данным Банка Португалии, в январе этого года объем денежных переводов упал на 12,2% - до 269,4 миллиона евро.

Всего год назад, в январе 2020 года, этот показатель составлял 306,7 миллиона евро.

В то же время иностранцы, работающие в Португалии, отправили на родину 43,4 миллиона, что на 10,8% больше по сравнению с 39,1 миллионами евро, отправленными за тот же период 2020 года.

Сумма денежных переводов в январе 2021 года упала впервые с января 2017 года, когда в первый месяц года денежные переводы составили 263,9 миллиона евро по сравнению с 230,8 миллионами, отправленными в январе 2016 года.

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