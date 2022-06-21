Португалия: денежные переводы от эмигрантов в апреле выросли

Что касается португалоязычных африканских стран (PALOP), то рост составил 32,5%.

Португальцы, работающие в португалоязычных африканских странах, отправили в Португалию 13,5 млн евро.

По данным Банка Португалии, денежные переводы от эмигрантов в апреле выросли на 5,1%, до 294,5 млн евро, а суммы, отправленные иностранцами, работающими в Португалии, выросли на 9,9%, до 43,9 млн евро .

Согласно данным, португальцы, работающие за границей, в апреле отправили в Португалию 294,5 млн евро, что на 5,1% больше, чем 280,1 млн евро, отправленных в апреле прошлого года.

И наоборот, иностранцы, работающие в Португалии, отправили в апреле 43,9 млн евро, что эквивалентно увеличению на 9,9% по сравнению с 39,9 млн евро, отправленными в страны их происхождения в апреле прошлого года.

Что касается португалоязычных африканских стран (PALOP), то здесь рост еще более выражен .

Португальцы, работающие в португалоязычных африканских странах, в апреле отправили в Португалию 13,5 млн евро , что эквивалентно увеличению на 32,5% по сравнению с 10,2 млн, отправленными за тот же период 2021 года.

Напротив, работники PALOP в Португалии отправили 3,2 млн евро в страны своего происхождения, что эквивалентно сокращению на 8,4% по сравнению с 3,5 млн евро, отправленными в апреле прошлого года.