Португалия: деньги на ветер

Об этом заявил генеральный директор TAP Антоноальду Невеш, ссылаясь на сумму, в которую обошлись задержки рейсов португальской авиакомпании в 2018 году.

Данную «серьезную проблему» TAP намерен решить путем найма персонала на борту и приобретения самолетов, что осуществляется с момента приватизации.

В частности, по словам руководителя TAP, в начале 2019 года в парке авиакомпании появятся 37 новых самолетов и будут приняты на работу по контракту 500 пилотов и около 1 тысячи членов экипажа.

На днях агентство Bloomberg заявило, со ссылкой на рейтинг OAG (компания, собирающая информацию о перевозчиках), что TAP - компания с наибольшим количеством опозданий в мире: 42,4% рейсов приземляются, как минимум, на 15 минут позже, чем должны были.

А. Невеш частично объясняет это «огромными ограничениями в плане инфраструктуры» Лиссабона, утверждая, что «работает вместе с управляющей компанией аэропорта ANA и правительством с целью исправить ситуацию».

«Действительно, у нас было меньше пилотов, чем нам было нужно, мы зависели от готовности персонала работать в выходные или во время отпуска», - заявил CEO авиакомпании в декабре 2018 г. - Но без решения проблем и необходимой эволюции аэропорта мы не сможем достичь желаемого результата», - предупредил CEO авиакомпании, которая стремиться достичь средней пунктуальности порядка 80% (сегодня она составляет 60%).

«Ограничение инфраструктуры не только затрудняет рост авиации в Португалии, но и делает его невозможным», - заявил А. Невеш в прошлом году, отметив «ограничения на рулежной дорожке, а также быстрый выход на ВПП 3/21 и необходимость использования ВПП 17/25 в качестве рулежной дорожки для расширения парковки».

В свою очередь, ANA снимает с себя всяческую ответственность за задержки и отмену рейсов TAP.